Ceren Özdemir'in adı, Köprübaşı Meydanı'nda yaşatılacak

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) ORDU'da, evinin bulunduğu binanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen üniversiteli Ceren Özdemir'in (20) adı, Büyükşehir Belediyesi tarafından kent merkezindeki Köprübaşı Meydanı'na verildi.
Altınordu ilçesine bağlı Zaferi Milli Mahallesi´nde, 3 Aralık 2019'da, Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Bölümü 3´üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, bale kursundan çıkıp, evinin önüne geldiği sırada kendisini takip eden, cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak, öldürüldü. Arduç, yakalandıktan sonra bindirildiği polis otosunda 2 polis memurunu da bıçaklayarak, yaraladı. Adliyeye sevk edilen Arduç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Özgür Arduç, yargılandığı davada 'canavarca hisle kasten öldürme´ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çaptırıldı.
Ceren Özdemir'in adı, Ordu Büyükşehir Belediyesi´nce alınan kararla kent merkezindeki Köprübaşı Meydanı'na verildi. Meydana, `Ceren Özdemir Meydanı´ yazılı kalpli platform yerleştirdi. Kalp şeklinde düzenlenen sembolde Ceren Özdemir´in adı, kalp içinde yer aldı.DHA-Genel Türkiye-Ordu Nedim KOVAN
2020-08-20 17:39:59
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