Fındık işçileri sel sularında zor anlar yaşadı

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Doğu bölgelerinden Ordu’nun Fatsa ilçesine gelen mevsimlik tarım işçilerini sağanak yağış olumsuz etkiledi.

Fatsa ilçesine 10 kilometre alanda anlık yağan sağanak yağış nedeniyle hazırlıksız yakalanan fındık işçilerinin bazılarının çadırı yağan yağmura dayanamayarak yıkıldı. İşçilerin eşyalarını yağmur suyu alıp sürükledi. Eşyalarını kurtarmaya çalışan bazı tarım işçileri sele kapılmaktan son anda kurtuldu.

Mevsimlik tarım işçileri, "Eşyalar, yataklar hepsi su içinde. Şu anda kimi arabada, kimi arkadaşlarının yanına sığındık" dedi.

Fatsa Kaymakamlığının gösterdiği alan dışında kalan tarım işçileri aniden yağan yağmura hazırlıksız yakalanınca zor anlar yaşadı.

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