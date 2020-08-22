Ordu´da hortum görüntülendi

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU´da bugün etkili olan sağanak sırasında Karadeniz açıklarında çıkan hortum, cep telefonuyla görüntülendi.
Kentte, sabah saatlerinde başlayan sağanak aralıksız devam ederken, bazı derelerin su debisi de arttı. Derelerde sel sularının taşıdığı moloz birikintileri bazı yerlerde yollara zarar verdi. Sağanak sırasında Altınordu ilçesinde Karadeniz açıklarında hortum oluştu. Yaklaşık 1 dakika süren hortum vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.DHA-Genel Türkiye-Ordu Nedim KOVAN
2020-08-22 13:55:16
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