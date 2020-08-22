Ordu’da sağanak yağış etkili oldu

Ordu’da sağanak yağış yüksek kesimlerde etkili oldu.

Ordu'da bu sabah başlayan ve aralıksız süren sağanak yağış yüksek kesimlerde etkili oldu. Özellikle Çaybaşı ve İkizce ilçelerinde derelerin taşması sonucu etrafındaki ekili alanlar zarar gördü. Bazı mahalle yolları da hasar aldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, sağanak yağışın İkizce ve Çaybaşı ilçelerinde etkili olduğunu belirtti. Özellikle derelerin taştığını belirten Alp, “Daha önce derelerde temizlik yaptığımız için çok fazla olumsuz etki yapmadı. Sadece dere kenarındaki ekili alanlarda olumsuzluk oldu. Büyükşehir olarak gerekli tüm tedbirleri alıyoruz” dedi.

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