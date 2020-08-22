Karadeniz’de hortum

Ordu’da etkili olan sağanak sırasında Karadeniz açıklarında hortum oluştu.
Ordu’da sabah saatlerinde başlayan sağanak aralıksız devam ederken Perşembe ilçesi Yason Burnu açıklarında hortum oluştu. Yaklaşık 1 dakika süren hortum vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
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