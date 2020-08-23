Başkan Kibar: “Ani müdahalelerle sıkıntılı süreci büyük hasarlar almadan atlattık”

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Mevsimlik Tarım İşçileri Projesi Alanı (METİP) ve KumruKorgan yolu üzerinde konaklayan tarım işçilerinin aşırı yağıştan dolayı hasar gören yaşam alanlarında incelemelerde bulundu.

İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Binbaşı Musa Ünsal ile birlikte Mevsimlik Tarım İşçileri Projesi Alanı'nda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, meydana gelen su baskınına ekiplerin anında müdahale ederek, ailelerin tasfiye edildiğini söyledi. Herhangi bir can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu belirten Başkan Kibar, “Tüm ailelerimize geçmiş olsun” dedi.

İncelemeleri sonrası yaptığı açıklamada yoğun sağanak yağış nedeniyle oluşan su baskınlarına karşı tüm ekiplerle sahada olduklarını belirten Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, “Herhangi bir aşırı yağış, sel ve su baskınlarına karşı Büyükşehir Belediyemiz ve OSKİ Genel Müdürlüğümüz ile birlikte dere yataklarının ıslahı, yağmur suyu hatları, kanalizasyon kanalları, ızgaraların temizlenmesi gibi alınan önlemler ve ekiplerimizin yağış anında aldığı ani müdahaleler sayesinde bu sıkıntılı süreci çok büyük hasarlar almadan atlattık. İlçemizde ara ara 100 kg/m2’ye ulaşan yağışlarda çok şükür can kaybımız olmadı. Meteorolojiden gelen bilgilere göre yağışlar azalarak son buluyor ama biz yine de tüm tedbirlerimizi alalım ve dikkatli olalım. Geçmiş olsun” diye konuştu.

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