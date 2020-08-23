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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu arama kurtarma ekibi Giresun’da

İHA

Giresun ve ilçelerinde etkili olan şiddetli yağışlar sonrası 5'i jandarma ve biri iş makinesi operatörü olmak üzere 6 kişinin kaybolduğu Doğankent'te arama çalışmaları devam ediyor.

Ordu arama kurtarma ekibi Giresun’da

Giresun ve ilçelerinde etkili olan şiddetli yağışlar sonrası 5'i jandarma ve biri iş makinesi operatörü olmak üzere 6 kişinin kaybolduğu Doğankent’te arama çalışmaları devam ediyor.
Çevre illerden gelen arama kurtarma ekipleri tarafından çalışmalar devam ederken Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı arama kurtarma ekipleri de sabahın ilk ışıklarında olay yerine hareket etti.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatlarıyla kaybolan askerleri ve vatandaşı arama çalışmalarının sürdüğü Giresun’a Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığından 9 kişilik ekip gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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