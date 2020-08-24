Eyüp Sultan Genç Kızılay, Ordu’da çocuklara hediye dağıttı

Türk Kızılay İstanbul Eyüp Sultan Şube Başkanı Hakan Nergis ve Genç Kızılay Eyüp Sultan İlçe Başkanı Erdem Öztürk, Ordu’nun Altınordu ilçesi Kökenli ve Çavuşlar Mahallelerinde çocukları ziyaret ederek hediye dağıtımında bulundu.
İyilik Serüvenine Kökenli'de ve Çavuşlar'da devam ettiklerini belirten Genç Kızılay Eyüp Sultan Şube Başkanı Hakan Nergis, “Çocukları mutlu görmek tarif edilemez bir duygu. Onlara hediye ve kıyafet dağıtımında bulunarak manevi destekte sağladık” dedi.
Hediye dağıtımında Türk Kızılay Ordu Şube Başkanı Birnur Enginyurt’ta bulundu.
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