ODÜ Webometrics 2020 sıralamasında yükseldi

Webometrics’in Dünya Üniversite Sıralamaları 2020 istatistiklerine göre Ordu Üniversitesi (ODÜ), son 5 yılda dünya genelinde 5 bin 498. sıradan 3 bin 228. sıraya, Türkiye genelinde ise 217 üniversite arasında 99’uncu sıraya yerleşti.

Dünyanın en kapsamlı sıralama sistemi olan ve İspanya Ulusal Araştırma Konseyi (CSIC) bünyesinde faaliyet gösteren araştırma grubu Cybermetris Laboratuvarı tarafından gerçekleştirilen Webometrics Temmuz Ayı 2020 raporuna göre ODÜ, Türkiye genelinde yerini 10 basamak yükselterek 2016 yılında 109’uncu sırada ki yerini 99’uncu sıraya taşıdı. Dünya genelinde 30 binin üzerinde üniversitenin değerlendirmeye alındığı sıralamada ise ODÜ 3 bin 228’inci sırada yer aldı.

2006 yılında kurulan ve çok kısa geçmişine rağmen yaptığı büyük atılımlar ve gerçekleştirdiği çalışmalarla adından söz ettiren ODÜ, hem ülkemiz hem de dünyadaki üniversiteler arasındaki yerini üst sıralara taşıyor. İnternet üzerinde akademik araştırma kurumlarının varlığını artırmak ve bilimsel makalelerin açık erişim yayınını teşvik etmeyi amaçlayan sıralamada ODÜ, kurum bilgi paylaşımı göstergesinde 4 bin 643. sıradan 4 bin 48’inci, görünürlük göstergesinde 9 bin 433. sıradan 8 bin 119’uncu, açıklık (en çok alıntı yapılan araştırmacılar) göstergesinde 2 bin 410. sıradan bin 959’uncu,

mükemmeliyet (5 yıllık dönemde 26 disiplinde en çok atıf alan yüzde 10’luk dilime giren yayın sayısı) göstergesinde ise 5 bin 824. sıradan 3 bin 287’inci sıraya yerleşti.

ODÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, sonuçları şöyle değerlendirdi:

“Yürütülen bilimsel çalışmalar neticesinde Webometrics sıralamasında Üniversitemizin gerek ülkemizde gerekse dünyadaki üniversiteler arasındaki yerini her geçen dönem daha da ileri taşıması bizler için sevindirici bir gelişmedir. Ordu Üniversitesi olarak gerçekleştireceğimiz nitelikli çalışmalarla bu sıralamadaki yerimizi daha da üst basamaklara taşıyacağımıza olan inancım tamdır. Yeni nesil üniversiteler içerisinde hızla ilerleyebilecek bilimin gelişmesine katkı sağlayan metotlar üretmeye devam edeceğiz.”

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