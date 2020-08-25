Ordu'da trafik kazası: 2 hafif yaralı

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Ordu'nun Ünye ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi hafif yaralandı.

Kaza, Karadeniz Sahil Yolu, Ünye Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen otomobil ile minibüs çarpıştı. Kazanın etkisiyle hafif yaralanan 2 kişi, 112 acil servis ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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