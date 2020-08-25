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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu'da trafik kazası: 2 hafif yaralı

İHA

Ordu'nun Ünye ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi hafif yaralandı.

Ordu'da trafik kazası: 2 hafif yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi hafif yaralandı.
Kaza, Karadeniz Sahil Yolu, Ünye Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen otomobil ile minibüs çarpıştı. Kazanın etkisiyle hafif yaralanan 2 kişi, 112 acil servis ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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