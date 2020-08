Giresun’a komşu desteği Yemek tırından iş makinesine kadar tüm imkanlar seferber edildi

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Giresun’un Dereli ilçesinde yaşanan selin yaralarını sarmak için bütün imkânlarını seferber etti.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatlarıyla, kaybolan askerler ve vatandaşları arama çalışmalarına Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığından 9 kişilik arama kurtarma ekibi gönderildi. OSKİ Genel Müdürlüğü vatandaşlara sağlıklı içme suyu temin etmek için alt yapı çalışmalarına destek oldu. Öte yandan 1 greyder ve loder aracın yanı sıra Giresun’da sel felaketinde mağdur olan vatandaşlar için 5 bin kişi kapasiteli, tam donanımlı mobil mutfak tırı da vatandaşlara sıcak yemek temini için bölgede konuşlandırıldı.



OBB Dereli’de

Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Coşkun Alp, OSKİ Genel Müdürü Murat Us ile çalışmaları yerinde inceledi.

Genel Sekreter Coşkun Alp de ilçede hayatın normale dönmesi için Büyükşehrin bütün imkânlarını seferber ettiğini belirterek, “Yol üzerindeki iki köprü Akkaya Köprüsü’nün geçişine göre yapılmamış. Zeminle yapışık vaziyette inşa edilen köprünün altı taşkın nedeniyle dolunca sel suları köprünün üzerinden ilçeyi etkisi altına almış. Bu köprüler kemerli yapılsa ve hava payı bırakılsaydı bu oranda bir tahribat yaşanmazdı” dedi.

Alp, şöyle devam etti:”Yaşanan afet nedeniyle bölgede alt ve üst yapı ciddi zarar görmüş. İnşallah bu tür tehlikelere bir daha maruz kalmayız. Burada hayatın normale dönmesi için ekiplerimiz seferber oldu. Mobil mutfak tırımız da vatandaşların yemek ihtiyacını karşılıyor. Ekip ve ekipman desteğini de ilk günden itibaren bölgeye veriyoruz. Bir loder aracını daha bölgeye göndereceğiz. Tablo ağır. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın”



OSKİ’den Dereli’nin içme suyu altyapısına destek

OSKİ Genel Müdürü Murat Us, Dereli’de alt yapının iyileştirilmesi için OSKİ ekiplerinin seferber olduğunu söyleyerek, “Dereli’de bütün alt ve üst yapı zarar gördü. Biz de komşu ilimizdeki alt yapı çalışmalarının onarımı noktasında ekiplerimizi buraya yönlendirdik. Arkadaşlarımız alt yapıyı onararak vatandaşların hayati ihtiyacı olan suyun bir an evvel evlerine ulaştırılması için çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlar sağlıklı içme suyuna kavuşana kadar desteğimiz sürecek” dedi.

