Ordu’da aranan şahıslar tek tek yakalanıyor

Ordu’da son bir hafta içerisinde çeşitli suçlardan araması olan 25 kişi yakalanırken 10 kişi cezaevine gönderildi.
Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 1723 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 6 şahsa açıktan alkol tüketmek, 26 kadına fuhuş yapmaktan, 6 şahsa emre aykırı davranış, 2 şahsa dilencilik, 7 şahsa sarhoşluk, 1 şahsa rahatsız etme, 2 şahsa kimlik bildirmeme, 1 şahsa havai fişek atmaktan, 4 şahsa yasa dışı bahis oynamaktan, 70 şansa korona virüs tedbirlerine uymamaktan ceza uygulandı.
Aynı denetim ve kontrollerde değişik suçlardan aranması olan 25 şahıs çalışmalar neticesinde yakalanırken 10’u tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.