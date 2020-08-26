Vali Sonel'den korona virüs denetimi

Ordu Valisi Tuncay Sonel, korona virüs salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla alınan tedbirlerin ve kararların uygulamalarını denetledi.

Beraberinde, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, emniyet, jandarma, sağlık ve zabıta görevlileri ile birlikte Altınordu ilçesindeki bazı cadde ve sokak üzerinde yer alan işyerlerini, alışveriş merkezlerini, marketleri, lokantaları, kafeteryaları denetleyen Vali Tuncay Sonel, yapmış olduğu denetimlerde maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyulmasının korona virüs ile mücadeledeki önemine dikkat çekti.

Covid19 tedbirlerine ve kurallarına uyan işyeri sahiplerine ve vatandaşlara teşekkür eden Vali Sonel, kurallara uygun davranmayan vatandaşlara ve işyeri sahiplerine de ikazda bulunarak, kurallara uygun hareket etmelerini istedi.

Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda kurulan maske dağıtım stantlarını da gezen Vali Tuncay Sonel, stantlarda vatandaşlara maske dağıtımında bulunarak, herkesin sağlığı açısından alınan tedbirlere riayet etmelerini istedi. Korona virüs tedbirleri denetiminin ardından bir değerlendirmede bulunan Vali Sonel, “Dünyada ve ülkemizde Covid19 ile mücadelemiz devam ediyor. Ordu’muzda da hem Sağlık Bakanlığımızın hem de İçişleri Bakanlığımızın genelgeleri doğrultusunda, Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, İl Sağlık Müdürlüğümüz ve ilgili kurumlarımızla birlikte denetimlere devam ediyoruz” dedi.

Vali Sonel, “Altınordu ilçemizin üç ayrı yerinde stantlar oluşturduk. Kurduğumuz stantlarda vatandaşlarımızı maske takmaları, sosyal mesafeye uymaları ve temizlik konularında arkadaşlarımız uyarıyor. Maskesi olmayanlara da stantta görev yapan arkadaşlarımız maske dağıtımı yapıyor. Vatandaşlarımızdan ricamız; maskelerini düzgün taksınlar, sosyal mesafeye uysunlar, temizliğe dikkat etsinler. Dikkat ettiğimiz ve alınan tedbirlere riayet ettiğimiz takdirde, bu Covid19 illetinin üstesinden geleceğiz inşallah” diye konuştu.

Salgın sürecinde vatandaşlara, taziye ziyaretleri, toplu yemek, düğün, nişan, sünnet gibi organizasyon ve etkinliklerden uzak durmaları yönünde tavsiyelerde de bulunan Vali Sonel, salgınla mücadelede herkesin ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.