Park halindeki araç alevlere teslim oldu

İlk koronavirüs aşısı ona yapılmıştı! Haber var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ordu'nun Kumru ilçesinde gece saatlerinde bir araç yanarak kül oldu.

Olay, ilçeye bağlı Karaçalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 26 UY 937 plakalı araç, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede tamamen yanan araç kullanılmaz hale geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.