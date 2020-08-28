Ordu'ya şehit ateşi düştü

Yaprak KOÇERMustafa KIRLAK/ORDU, (DHA) AĞRI'da devam eden 'Yıldırım-3 Operasyonu'nda ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Çetin Ak'ın (35), Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi.
Ağrı'da yürütülen 'Yıldırım-3 Operasyonu'nda tespit edilen mağaradaki yaşam malzemelerinin imhası sırasında, şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Ak, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Uzman Çavuş Ak'ın, Ordu'nun Çaybaşı ilçesine bağlı Gücek Mahallesi'nde yaşayan ailesine acı haber verildi. Şehit Ak'ın babaevine Türk bayrakları asıldı. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Çetin Ak, saat 16.30'da Çaybaşı Stadı'nda düzenlenecek cenaze töreniyle son yolculuğa uğurlanacak. DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Yaprak KOÇER-Mustafa KIRLAK
2020-08-28 10:20:42
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