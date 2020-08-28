Ordu'ya şehit ateşi düştü  (2)

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CENAZE ORDU´YA GETİRİLDİ

Ağrı'da devam eden 'Yıldırım-3 Operasyonu'nda ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Çetin Ak'ın (35) naaşı, Erzurum'dan uçakla Ordu-Giresun Havalimanı´na getirildi. Ak'ın naaşı, Ordu Valisi Tuncay Sonel, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gazi Demir, Ordu Askerlik Şubesi Başkanı ve Garnizon Komutanı Yarbay Ahmet Meydan, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş ile şehidin babası Ahmet ve annesi Mesure Ak'ın katıldığı törenle karşılandı. Şehit Ak´ın Türk bayrağına sarılı tabutu tören mangası tarafından uçaktan alınarak, omuzda cenaze aracına taşındı. Cenaze, konvoyla törenin yapılacağı Çaybaşı ilçesine götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Nedim KOVAN

2020-08-28 12:08:53



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