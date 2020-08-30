Ordu'ya şehit ateşi düştü  (2)

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ŞEHİT ARSLANTÜRK'ÜN CENAZESİ, ORDU'DA

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ceyhun Arslantürk´ün (22) naaşı Ordu-Giresun Havalimanı´na getirildi. Şehit Piyade Uzman Çavuş Ceyhun Arslantürk için havalimanında düzenlenen törenine Ordu Vali Yardımcısı Ekrem Ballı, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, protokol mensupları, polis ve askeri erkan ile şehidin ailesi katıldı. Şehit Arslantürk´ün Türk bayrağına sarılı tabutu tören mangası tarafından uçaktan alınarak omuzda cenaze aracına taşındı. Şehit Arslantürk, yarın Perşembe ilçesinde düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak. DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Nedim KOVAN

2020-08-30 00:19:33



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