Şehit uzman çavuşun annesi: Üzülme oğlum, ağabeyin süper kahraman oldu

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Tayfur KARAHakan AKGÜN/ PERŞEMBE, (ORDU), DHAAĞRI´nın Doğubayazıt ilçesi hududunda, terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ceyhun Arslantürk (23) için memleketi Ordu'da cenaze töreni düzenlendi. Oğlunun naaşına sarılan Gülsüm Arslantürk, 6 yaşındaki oğlu Kuzey´i kucağına alarak, "Oğlum ağabeyin, süper kahraman oldu, üzülme" dedi.

Piyade Uzman Çavuş Arslantürk için memleketi Ordu'nun Perşembe ilçesinde öğlen vakti, tören düzenlendi. Evinin önünde, helallik alınmasının ardından Arslantürk´ün Türk bayrağına sarılı naaşı, Perşembe ilçe meydanına götürüldü. Törene, Arslantürk´ün annesi Gülsüm, babası Cumhur ile kardeşleri Ceyda ve Tuana Arslantürk'ün yanı sıra, Vali Tuncay Sonel, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

'SÜPER KAHRAMAN OLDU'

Oğlunun naaşına sarılan Gülsüm Arslantürk, askeri kamuflaj giyen oğlu Kuzey´i kucağına alarak, "Üzülme oğlum, ağabeyin süper kahraman oldu" diyerek gözyaşı döktü. Kuzey de ağabeyinin naaşına bakarak asker selamı verdi. Baba Cumhur Arslantürk ise güçlükle ayakta durabildi. Şehit Arslantürk'ün cenazesi, İl Müftüsü İsmail Çiçek'in kıldırdığı namazın ardından Soğukpınar Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında defnedildi.DHA-Genel Türkiye-Ordu / Perşembe Tayfur KARA, Hakan AKGÜN

2020-08-30 14:25:02



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