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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altınordu’da toplu konut alanları asfaltlanıyor

İHA

Ordu'nun Altınordu ilçesinin toplu konut alanlarının çoğunlukla bulunduğu önemli merkezlerinden biri olan Karşıyaka Mahallesinde alt yapı ve üst yapı çalışmaları aralıksız sürüyor.

Altınordu’da toplu konut alanları asfaltlanıyor

Ordu’nun Altınordu ilçesinin toplu konut alanlarının çoğunlukla bulunduğu önemli merkezlerinden biri olan Karşıyaka Mahallesinde alt yapı ve üst yapı çalışmaları aralıksız sürüyor.
İlçenin nüfus bakımından en güçlü mahalleleri arasında yer alan Karşıyaka Mahallesi’nde toplu yaşam alanının bulunduğu 973, 974, 978 ve 976 No’lu sokaklarda yapılan alt yapı ve üst yapı çalışmaları aralıksız sürüyor. Çalışmalar kapsamında yağmur suyu taşkınlarından kaynaklı sıkıntılar ortadan kaldırılırken altyapı çalışmaları biten sokaklar sıcak asfaltla buluşturuldu.
Altınordu Belediyesinin şehir genelinde devam eden alt yapı ve üst yapı çalışmalarını değerlendiren Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, alt yapısı güçlü bir şehir hedefiyle çalıştıklarını söyledi. Geçen günlerde bölgede yaşanan ve afete dönüşen aşırı yağışlara da dikkat çeken Başkan Tören, “İklim değişiklikleri sebebiyle bölgemiz ve şehrimiz zaman zaman ani ve aşırı yağışların etkisinde kalıyor. Afete dönüşen aşırı yağışlarda altyapının ne kadar önemli olduğu bir kez daha görülmüş oldu. Şehrimizin çeşitli bölgelerinde her yağışta çileye dönüşen yağmur suyu sorunlarına neşter vurmaya devam ediyoruz. Şehrimizin birçok noktasında yaşanan altyapı sorunlarını bundan önce yaptığımız yatırımlarla asgariye indirdik. Çalışmalarımız insan odaklı, sürdürülebilir şehircilik anlayışı ile kesintisiz sürüyor. Yılların sorunlarını bir bir çözmeye devam ediyoruz. Hem sorunları çözüyor hem de şehrimizi geleceğe hazırlıyoruz. Karşıyaka mahallemizde yaptığımız çalışmalarla sorunları çözülmüş alt yapısı ve üst yapısı tamamen yenilenmiş ve sıcak asfalt konforuna kavuşmuş alanları hemşehrilerimizin hizmetine sunduk” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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