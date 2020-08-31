Mahkumların imal ettiği duraklar yerleştiriliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mahkumların imal ettiği duraklar yerleştiriliyor

İHA

Ordu'da yükümlüleri sosyal hayata kazandırmak ve onların yeni meslek edinmelerini sağlamak amacıyla imzalanan protokol kapsamında mahkumlar tarafından imal edilen toplu taşıma duraklarının yerleştirilmesine başlandı.

Mahkumların imal ettiği duraklar yerleştiriliyor

Ordu’da yükümlüleri sosyal hayata kazandırmak ve onların yeni meslek edinmelerini sağlamak amacıyla imzalanan protokol kapsamında mahkumlar tarafından imal edilen toplu taşıma duraklarının yerleştirilmesine başlandı.
Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Adalet Bakanlığı Ordu E Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz İş Yurdu Müdürlüğü arasında imzalanan ‘Yükümlüleri Sosyal Hayata Kazandırma’ protokolü kapsamında imal edilen bin 500 adet durak il genelinde ihtiyaç duyulan noktalara yerleştiriliyor.
Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yükümlüler tarafından yapılan duraklardan 57’sinin Altınordu, Korgan, Ünye ve Fatsa ilçelerinde alt yapısı oluşturulan noktalara montajı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri diğer ilçelerde de belirlenen noktaların alt yapısını oluşturduktan sonra durak montaj işlerine devam edecek.
Yükümlülerce yapılan durakların montajının yapılmaya başlandığını söyleyen Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, yükümlülerimize istihdam oluşturmak ve onları sosyal hayata kazandırmak için Ordu E Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz İş Yurdu Müdürlüğü ile bir protokol imzaladıklarını hatırlattı. Bu protokole göre yükümlülere yeni meslek edinmeleri amacıyla Ordu E Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz İş Yurdu Müdürlüğü ile işbirliği sağladıklarını belirten Alp, “İş birliği protokolü çerçevesinde ilk etapta bin 500 adet durak siparişi vermiştik. Şu an için 57 adet durağımızı teslim aldık ve belirlenen ilçelere montajını ekiplerimiz tarafından gerçekleştirildi. İlerleyen günlerde ihtiyaç duyulan noktalara durak çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Altınordu’da toplu konut alanları asfaltlanıyor
YEREL HABERLER Altınordu’da toplu konut alanları asfaltlanıyor
Triatlon rüzgarı Ordu’da esti 2020 yılının ilk triatlon yarışları Ordu’da gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Triatlon rüzgarı Ordu’da esti 2020 yılının ilk ...
Şehit uzman çavuşun annesi: Üzülme oğlum, ağabeyin süper kahraman oldu
YEREL HABERLER Şehit uzman çavuşun annesi: Üzülme oğlum, ağabeyin ...
Fatsa’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
YEREL HABERLER Fatsa’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Şehit annesi yürekleri dağladı: "Evladıma söz verdim, ağlamayacağım" Ağrı şehidi Piyade Uzman Çavuş Ceyhun Arslantürk, Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit annesi yürekleri dağladı: "Evladıma söz verdim, ...
Başkan Tören’den Altınordululara bayrak çağrısı
YEREL HABERLER Başkan Tören’den Altınordululara bayrak çağrısı
Ordu'ya şehit ateşi düştü (2)
YEREL HABERLER Ordu'ya şehit ateşi düştü (2)
Ordu bir haftada 3 şehit verdi
YEREL HABERLER Ordu bir haftada 3 şehit verdi
Ordu'ya şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Ordu'ya şehit ateşi düştü
Ordu’da okullara biyokaçakçılık eğitimi Ordu’da 2020 yılı Ocak-Mart ayları arasında 16 okulda bin 166 öğrenciye biyokaçakçılığa karşı eğitimler verildi
YEREL HABERLER Ordu’da okullara biyokaçakçılık eğitimi Ordu’da 2020 ...
Ordu’da lishianthus çiçeği hasadı
YEREL HABERLER Ordu’da lishianthus çiçeği hasadı
Korgan'da trafik kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Korgan'da trafik kazası: 1 ölü
Sağlık çalışanları düzenlenen gecede onure edildi
YEREL HABERLER Sağlık çalışanları düzenlenen gecede onure edildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X