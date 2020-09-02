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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fatsa tarihinin en büyük beton yol ihalesi yapıldı

İHA

Fatsa tarihinin en büyük beton yol ihalesi yapıldı

Ordu'nun Fatsa İlçe Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Fatsa Belediyesi tarihinin en yüksek beton yol ihalesini gerçekleştirdiklerini belirterek, “30 kilometre yol ağımızı muhtarlarımızın belirlediği noktalara inşallah yılbaşına kalmadan tamamlamış olacağız. Birinci etap biter bitmez ikinci etap beton yol ihalemize çıkacağız" dedi.
Pazartesi günü muhtarlarla gerçekleşen toplantıda yapılan ve yapılacak hizmetlerden bahseden Başkan Kibar, 15 aylık görev süreleri boyunca mahallelerin sorunları ile yakından ilgilendiklerini söyledi. Birçok grup yolunda sıcak asfalt çalışmaları tamamlanırken, Fatsa Belediyesi tarihinin de en yüksek beton yol ihalesini gerçekleştirdiklerini aktaran Başkan Kibar, "Yaklaşık 30 kilometre yol ağımızı muhtarlarımızın belirlediği noktalara inşallah yılbaşına kalmadan tamamlamış olacağız. Birinci etap biter bitmez ikinci beton yol ihalemize çıkacağız. Yapmış olduğumuz hizmete geri dönüp bakmamış olmamız lazım, kalıcı eserler bırakmış olmak lazım. Seçim sürecinde yapmış olduğumuz hizmetlerin kalıcı olacağını çakıllama hizmetlerinin son bulacağını söylemiştik” dedi.
Büyükşehir statüsüne geçtikten sonraki 5 yıllık süreçte önceki belediye yönetiminin ilçede grup yolu olarak tabir edilen yerlerde toplamda 11 kilometre sıcak asfalt işlemi gerçekleştirildiğini ifade eden Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, “Biz göreve geldikten sonra sadece bu yıl grup yolları başta olmak üzere Büyükşehir'den almış olduğumuz hizmet ile birlikte şu an itibarıyla 30 kilometrelik sıcak asfalt hizmetine yaklaşmış durumdayız. Hizmette adaleti ön planda tutuyoruz. Bugün hiçbir muhtarım ben Fatsa Belediyesi’nden hizmet alma noktasında adaletsizlik olduğunu düşünüyorum diyemez. Seçim sonuçlarında en düşük oy aldığımız mahallelerde bile hizmetleri belli bir noktaya taşıdık. Bu süreçte nüfus yoğunluğunun hizmet açısından önlemlerini almamız gerekiyor" diye konuştu.

"Şehir merkezinde artık şu kesintisi yaşanmayacak”
OSKİ yatırımlarından da bahseden Başkan Kibar, “Geçmiş yıllarda 72 saat su kesintisinin yaşadığı yaşandığı dönemlerden bugün çok şükür Fatsa şehir merkezinde OSKİ yatırımları anlamında geçmişteki 5 yıla bakıldığında önemli bir mesafe kat ettik. Sadece 1 yıllık süreçte Sevgi Caddesi, Liman caddesi, Ayazlı Mahallesi'ndeki Fatsa'nın en büyük su deposu ile birlikte 25 yıllık Meşebükü hattının yenilenmesi ile birlikte 30 milyonluk altyapının şehrin merkezinde tamamlandığını belirtebilirim. Birkaç ay içerisinde şehir merkezinde su kesintisinin yaşanmayacağı bir noktaya geleceğiz” şeklinde konuştu.

"Muhtarlarımızı mahcup etmiyoruz"
Büyükşehir, Fatsa Belediyesi OSKİ olarak bir ayrım olmayacağını daha önceden ısrarla söylediklerini belirten Kibar, “O yüzden muhtarlarımızın hangi kurumda işi olursa mümkün olduğunca köprü vazifesi görüp oradaki işlemlerinizi hızlandırmaya çalışıyoruz. Belediye başkanlığını görevine geldiğimizde muhtarlarımıza bir söz vermiştik. Bizlerin döneminde muhtarlarımızın vatandaşın karşısında yüzünün mahcup olmayacağını yönelik söz vermiştik. Birçok mahallemizde bunu gerçekleştirebildiğimizi düşünüyorum. İnşallah eksik olan mahallelerimizdeki hizmetleri ivme kazanarak belli bir noktaya gelecektir. Son 20 yıllık belediyecilik ve yerel yönetimler anlamındaki kaynakların en kıt olduğu dönemden geçiyoruz. Vatandaşımızın bizlerden mazeret dinleme şansı yok. Bu bağlamda 1,5 yıllık süreçte ilçemizde yarım kalan birçok hizmeti sonuçlanma noktasına getirdik. Meydan projesinin, mezbaha projesinin hizmete geçmesi bile bizler açısından memnun edici, eksikleri mutlaka var gideriliyor. Yeni belediye hizmet binamızda bir aydır hizmet vermeye başladık. Kapalı Pazar yerimiz Fatsa'nın en büyük sorunlarından bir tanesiydi. 24 Eylül itibarıyla ihale kapsamına alındı inşallah ihalesi yapıldıktan sonra Fatsa’mızın nefes alacağı bir Ata Caddemiz olacak. Alt yapı anlamında Büyükşehir Belediyemiz ile koordineli çalışmalarımız devam ediyor. En çok şikayet edilen Sevgi Caddemizdeki çalışmalar devam ediyor. Sevgi Caddemizde yapılan çalışmanın bedeli 10 milyon TL. Bu yılın sonuna kadar ilçemizdeki yol sorunlarını yüzde 5060 seviyelerinde tamamlamış olacağız. Önümüzdeki yıl itibarıyla artık ara yollarda acaba şuraya da girsek mi dediğimiz dönemlere başlayacağız" şeklinde konuştu.

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