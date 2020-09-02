Ordu’nun yolları açık

Toplam yol ağı, Türkiye ortalamasının 4 katından fazla olan Ordu’da, ilçelerde sürdürülen yol çalışmalarında büyük aşama kaydedildi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, “Göreve geldiğimiz günden bu yana, 477 kilometre asfalt, 55 kilometre ise beton yola imza attık” dedi.

Türkiye’nin en zor coğrafyalarından ve kırsal yol ağı en uzun il olan Ordu’da, asfalt seferberliği sürüyor. Belirli bir program çerçevesinde, kronikleşen sorunları bir bir çözüme kavuşturan Ordu Büyükşehir Belediyesi, 19 ilçede kurduğu şantiyelerle ilin çehresi ve kaderini değiştiriyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin, uydu görüntülerinden yararlanarak, il genelindeki yol ağlarını ortaya çıkardığı harita ise Ordu’nun engebeli coğrafyasının özelliğini gözler önüne seriyor.



Türkiye’nin en uzun kırsal yol ağı Ordu’da

Göreve geldikleri günden bu yana mahalle ve grup yollarında önemli çalışmalara imza attıklarını belirten, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, konforlu ulaşım için çalışmaların titizlikle sürdüğünü söyledi. Başkan Güler, “Ordu il genelinde toplam 26 bin 378 kilometre ilçe belediyelerimizle birlikte kırsal yol ağımız var. Karayollarına ait olan ise 940 kilometre. Hepsinin toplamını değerlendirdiğimizde 27 bin 318 kilometrelik bir yol ağına sahibiz. Bu da çok geniş bir coğrafya demek. Dağınık yerleşim, engebeli araziler zaman zaman bir sorun gibi görünse de vatandaşlarımızın konforu için ekiplerimiz var gücüyle çalışıyor” diye konuştu.



532 kilometre yol asfalt ve betona kavuştu

Ordu il genelinde başlattıkları asfalt atağının devam ettiğini belirten Başkan Güler, “Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz, ilçe merkezleri ve kırsal yol ağlarımızda, özverili bir çalışma yürütüyor. Göreve geldiğimiz günden bu yana, 179 km yolu sıcak asfaltla, 298 km yolu ise emisyon asfaltla buluşturduk. 55 kilometre ise beton yola imza attık. İlçelerimize bağlı mahalle ve grup yollarımızda, 44 bin 151 km onarım, 1758 km yama, 2 bin 515 km stabilize, 43 km tesfiye, 3 bin 761 km hendek temizliği ve 6 bin 994 km raglaj çalışması yaptık” şeklinde konuştu.

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