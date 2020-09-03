Yaralı ata belediye sahip çıktı

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Ordu'nun Kabadüz Belediyesi, karayoluna bırakılan yaralı ata sahip çıktı.

Vatandaşlar tarafından KabadüzÇambaşı karayolunun Zekiroğlu mevkinde başı boş yaralı at olduğu ihbarı Kabadüz Belediyesine yapıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine belediye ekipleri karayolundaki hayvanı bulunduğu yerden alarak tedavisi yapmak üzere veterinere götürdü.

Kabadüz Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Mehmet Tıkıç, “Kimliği belirsiz kişilerce hayvan karayolu kenarına bırakılmış. İlk bakışta birçok yerinde yarası olduğu görünüyor. Muhtemelen fındıkta yük taşıdıktan sonra başı boş bırakılmış. Belediye olarak hayvanın tedavisini yaptıracağız. İnşallah yaraları düzelir” dedi.

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