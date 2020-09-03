Motosikletle dünyayı 5 kez gezen Gürsoy'a ziyaret



Nedim KOVANAhmet BAYRAK/ORDU, (DHA)ORDU´da bir grup motosiklet gezgini, motosikletiyle dünyayı 5 kez gezen Osman Gürsoy'u (85), evinde ziyaret etti.

Ordu´da yaşayan Osman Gürsoy, `scooter´ tipi motosikleti ile tam 5 kez dünyayı gezdi. Ordu´dan 19 kez Londra´ya da gidip gelen Gürsoy, gezilerde yaklaşık 3 bin saat motosiklet üzerinde kaldı. Ömrünün büyük bölümünü motosiklet üzerinde geçiren Gürsoy, bugüne kadar 215 bin kilometre yol kat etti. Ordu Motosiklet Kulübü ve Motor Sporları Derneği Başkanı Mehmet Ataç, Ordu ve Ankara´dan bir grup motosikletçi ile birlikte Osman Gürsoy´u evinde ziyaret etti.

Ankara´dan Ordu´ya gelen iş insanı Salih Tüzemen, Osman Gürsoy gibi kendisini artık motosiklete verdiğini ve turlara çıktığını belirterek, "Motor aşkımız Osman abiden esinleniyor. Osman abi bizim yapmak isteyip yapamadığımızı 1970´li yıllarda yapmış. Zaten bizim efsane bir ağabeyimiz. Gerçekten motor aşkını Türkiye´de birçok arkadaşımıza aşılayan Osman abidir. Ankara´dan Ordu´ya motorla gelirken Osman abi kafamda büyüdü. Bu küçük motorla yolculuk yapmak gerçekten zor. Bunu seyahat ederken daha iyi anlıyorsunuz. Ben de 5 yıldır Türkiye´yi geziyorum. Aslında buraya daha kalabalık motosiklet grubuyla gelecektik fakat pandemi nedeniyle az sayıda kişiyle geldik" dedi.

Motorla dünyayı gezen Osman Gürsoy, Avrupa ve yol anılarını anlatarak, "Keşke daha fazlasını yapabilseydim. Küçük motorumla bir fark yaratmak, dikkat çekmek için bunu yaptım. Birçok kez Ordu´dan dünya turuna çıktım. Ordu´dan 19 kez Londra´ya gittim geldim. Yolculuğum esnasında 60 kaset doldurdum, anılarımı çektim. Şimdi ise motorum hatıra olarak halen yanımda. Gezilerim boyunca 8 ton yakıt ile 350 kilo yağ harcadım. Ziyaret içinde teşekkür ediyorum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Ordu Nedim KOVAN-Ahmet BAYRAK

2020-09-03 15:10:10



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