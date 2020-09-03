Vali engelli genci mutlu etti

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Altınordu ilçesinin sevilen simalarından olan bedensel ve spastik engeli olan Güngör Kurtçul’un akülü engelli aracı isteğini yerine getirdi.

Esnaf ziyaretleri ve Kovid19 denetimleri esnasında sokakta karşılaştığı ve tanıştığı, Ordulular tarafından tanınan ve sevilen bedensel ve spastik engeli olan Güngör Kurtçul’un akülü engelli aracı ihtiyacı olduğunu öğrenen Vali Tuncay Sonel, hemen harekete geçerek bir iş adamı arkadaşını arayarak Kurtçul için yeni bir akülü engelli aracı temin etti.

Bugün akülü engelli aracına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan bedensel ve spastik engeli olan Güngör Kurtçul, Vali Tuncay Sonel’e teşekkürlerini sundu.

Yeni engelli aracına kavuşmanın sevincini yaşayan Güngör Kurtçul, “Bana bu mutluluğu yaşatan Sayın Valim Tuncay Sonel’e çok teşekkür ediyorum. Sayın Valim beni çok sevindirdi, çok mutlu etti. Allah da Valimizi mutlu etsin” diyerek, duygularını dile getirdi.

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