Yer için amcasını öldürdü

Ordu’nun Ünye ilçesinde arazi tartışmasında yeğen, amcasını silahla vurarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, Yüceler Mahallesi'nde müşterek arazileri olan Cengiz D. (39) ile Samsun’da ikamet eden amcası Ali D.(63) sabah saatlerinde bahçede bir araya geldi. Amcayeğen arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Cengiz D., amcası Ali D.'ye tabancayla ateş etti. Ali D. vücuduna isabet eden kurşunlar sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Katil zanlısı yeğen ise jandarmayı arayarak teslim oldu.

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