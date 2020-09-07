Yeni hizmet binasında ilk meclis toplantısı Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, “Şehrimizin hak ettiği ve layık olduğu hizmeti fazlasıyla vermek bir görev değil asli ve vicdanı sorumluluktur”

Fatsa Belediyesinin yeni hizmet binasına taşınmasının ardından yeni meclis salonunda ilk meclis toplantısı gerçekleşti.

Eylül ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar’ın açılış konuşması ile başladı.

"Fatsa Belediye Meclisinin açılışından günümüze kadar şehre hizmet eden tüm meclis üyelerini saygıyla selamlıyorum, hayatta olan meclis üyelerimizin tamamına sağlık, vefat edenlere Allah’tan rahmet diliyorum” diyerek sözlerine başlayan Başkan Kibar, “Fatsa hayatımızı idame ettirdiğimiz memleketimiz evimiz. Fatsa için canla başla çalışmak, Fatsa’ya emek vermek, Fatsa’nın geleceğini planlamak hepimizin asli görevidir. Fatsa’nın en büyük gücü birliktir. Beraberliktir, dayanışmadır. Bu öyle bir güçtür ki ne parayla, ne diğer imkânlarla kıyas kabul eder. Bu nedenle her fırsatta bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, Hep birlikte Fatsa olacağız. Amacımız; Fatsa’ya ve Fatsalıya hizmet etmek, hizmetkâr olmak. Bunu başarmak için çalışırken de hepimiz önce Fatsa’ya ve hemşerilerimize karşı sorumlu olduğumuzu unutmayacağız. Önce Fatsa demeyen hiç kimsenin bu kurumun çatısı altında başarılı olacağını düşünmüyorum. Biz Fatsa’ya, Fatsalıya, şehrimize inandık. O inancın sorumluluğu içerisinde şehrimizin hak ettiği ve layık olduğu hizmeti fazlasıyla yerine getirmek bir görev değil asli ve vicdani bir sorumluktur. Bu sorumluluk bilinci ile Fatsa için canla başla daha da fazla çalışmayı, Fatsa’yı hak ettiği seviyeye getirmeyi diliyororum" ifadelerini kullandı.

Başkan Kibar’ın yaptığı konuşmanın ardından yeni hizmet binasında ilk meclis toplantısı olması hasebiyle Fatsa Vaizi Sani Gedik tarafından dua yapıldı. Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından meclisin gündem maddeleri görüşüldü.

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