Bu köftenin tadı yarım asırdır değişmiyor Ordu’nun Fatsa ilçesi Yalıköy Mahallesi’nde 55 yıldır yapılan köfteyi yemek için kilometrelerce yoldan geliyorlar Günlük olarak hazırlanan ve baharatları gizli tutulan köftenin sırrı ise kızgın ve bol yağda pişirilmesi Yalıköy Köftesi ustası Halit Yılmaz: “Bu köftenin sahtelerini de yapmaya çalışıyorlar”

Ordu'nun Fatsa ilçesi Yalıköy Mahallesi’nde 55 yıllık mazisi olan köfteyi yemek için insanlar kimi zaman kilometrelerce yoldan gelebiliyor. Kızgın ve bol yağda pişirilen köftenin yapım aşaması içerisindeki baharatlar ise gizli tutuluyor.

Fatsa ilçesine bağlı Yalıköy Mahallesi’ne özgü bir lezzet olan köfteyi ilk defa denemek ve bu tadı yeniden hissetmek adına insanlar kimi zaman kilometrelerce yoldan geliyor. 55 yıllık bir mazisi olduğu bilinen ve diğer köftelere göre şekli farklı olduğu gibi, kızgın ve bol yağda kısa sürede pişirilen köftenin yapım aşaması ise gizli tutuluyor. Bölgede sevilen lezzetler arasında yer alan 'Yalıköy köftesi’nin sahtelerinin de yapılabildiğine dikkat çekilerek, insanların temkinli olmaları gerektiği belirtiliyor.



Yarım asırlık mazisi var, bu mahalleye özgü bir lezzet

Yaklaşık 10 yıldır Yalıköy Mahallesi’nde köfte satışı yapan Halit Yılmaz, “Bu köftenin 55 yıllık bir mazisi var. Buraya özgü bir lezzet, bol ve kızgın yağda pişiriliyor. Günlük hazırlanır ve müşterinin talebine göre servis ediliyor. Bu köfteyi baharatlar ile tatlandırıyoruz. İçerisinde de hiçbir katkı maddesi yok ve doğal bir ürün. Şuan yaz dönemi olduğu için talep çok ve hareketlilik var. Bu köftenin özelliği kızgın ve bol yağ, ızgarada pişmez. Şekli de değişiktir ve diğerlerine benzemez” diye konuştu.



“Sahteleri de bulunabiliyor”

Yılmaz, meşhur köftenin Yalıköy Mahallesi’nden ortaya çıktığını ve sahtelerinin de olduğuna dikkat çekerek, “Kökeni burasıdır. Köftemizin içerisinde bulunan çeşitli baharatların sırrı da bizde gizli kalıyor” diye konuştu.



“50 yıldır bu köfte için yaklaşık 40 kilometre yol geliyorum”

70 yaşındaki Mustafa Özer, Yalıköy köftesi yemek için yaklaşık 40 kilometrelik yoldan geldiklerini ifade ederek, “Buralara en az 50 yıldır gelir ve giderim. Yaklaşık 40 kilometrelik yolu bu köfte için geliyoruz. Bu köftenin tadını diğerleri tutmuyor” ifadelerine yer verdi.



“Lezzeti diğer köftelere göre farklı”

Müşteri Göksel Özer ise “Farklı illerdeki köfteler bunun yerini tutmuyor. Eskiden dolmuşla giderken burada yerdik o zamandan bu yana geliyoruz. Yağlı olduğu için lezzeti farklı” diye konuştu.

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