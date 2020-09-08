Ordu’da aranan şahıslar yakalanıyor

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Ordu’da son bir haftada haklarında çeşitli suçlardan dolayı arama kaydı bulunan 34 kişi yakalanırken 17’si cezaevine gönderildi.

Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 31 Ağustos6 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 3 kadına fuhuş yapmaktan, 4 kişiye açıktan alkol tüketmek, 2 kişiye dilencilik yapmaktan, 11 kişiye sarhoşluktan, 1 kişiye rahatsız etmekten, 5 kişiye kimlik bildirmemekten, 47 kişiye korona virüs tedbirlerine uymamaktan idari işlem yapıldı.

Ayrıca değişik suçlardan aranması olan 34 kişi çalışmalar neticesinde yakalanırken 17’si tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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