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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altınordu’da alt yapı seferberliği

İHA

Altınordu’da alt yapı seferberliği

Ordu’da Altınordu Belediyesi tarafından Yeni Mahalle’de yürütülen alt yapı ve üst yapı çalışmalarında tamamlanan 1. etabın ardından 2. etap çalışmaları başladı.
Altınordu Belediyesi Yeni Mahalle Okullar Caddesi ile Köprübaşı arasını kapsayan bölgenin alt ve üst yapısını tamamen yenilemeye devam ediyor. Altınordu Belediyesi tamamlanan 1. etap çalışmalarla Alparslan Türkeş Caddesi, Tıflı Caddesi, 317, 318, 319 ve 320 No’lu sokaklarda alt yapıyı sil baştan yenileyerek sıcak asfaltla buluşturup vatandaşların hizmetine sundu.
Yeni Mahalle'de ilk etabın ardından çalışmalara ara vermeyen Altınordu Belediyesi 2. etap için ilk kazmayı vurdu. Sanayiciler Caddesi başta olmak üzere Şehit Aydın Güler sokak, 301, 303, 304, 305, 306, 307 ve 308 No’lu Sokaklarda alt yapıyı tamamen yenileyecek çalışmalara başladı.
Hummalı bir çalışmanın devam ettiği bölgeler, yetersiz alt yapı tamamen yenilendikten sonra dökülecek sıcak asfaltın ardından konforlu, standardı yüksek ve modern bir yaşam alanına dönüşecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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