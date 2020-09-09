Ordu Pandemi Kurulu video konferansla toplandı

Ordu Pandemi Kurulu, korona virüsle mücadele kapsamında yürütülen çalışmaları ve alınan tedbirlerin sürekliliğini değerlendirmek amacıyla Vali Tuncay Sonel’in başkanlığında toplandı.

Video konferans yöntemiyle yapılan toplantıda, Kovid19 pandemisi sürecinde il genelindeki son durum, alınan tedbirler, yapılan denetimler, pandemi ile mücadelede sürecinde uygulanan tedbirler ile yapılması gereken çalışmalar değerlendirildi.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, İl Pandemi Kurulu’nun üyesi olan ilçe kaymakamlarından ve ilgili kurum müdürlerinden, Cumhurbaşkanlığı Kararları, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı genelgelerinin, tüm kadro ile sahada tavizsiz denetimlerinin yapılmasını istedi. Vali Tuncay Sonel, “Tüm ekiplerimizle birlikte sahaya çıkacağız. Salgın denetim ekiplerimiz görünür bir şekilde kontrol ve denetimlerini aralıksız olarak yapacaklar. Denetim görevimizin yanında toplumumuzu biraz daha bilinçlendirmeliyiz. Bunun içinde farkındalık çalışmalarını başlatacağız. Bu konuda da yerel basınımızın desteğini ve katkılarını bekliyoruz. Pandemi ile mücadelede canla başla çalışan tüm kamu görevlilerine, duyarlı davranan vatandaşlarımıza ve bizlere her daim destek olan basınyayın kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. El birliği ve güç birliği ile Kovid19 salgınının yayılmasını önlemede başarılı olacağımıza yürekten inanıyorum. Maske, mesafe ve temizlik konusunu aklımızdan hiç çıkartmayacağız“ dedi.

Toplantıya katılan İl Pandemi Kurulu üyelerinin tek tek görüş, öneri ve düşüncelerini de dinleyen Vali Tuncay Sonel, bir eylem planı dahilinde Ordu’da korona virüse karşı etkili bir mücadele yürütüleceğini sözlerine ekledi.

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