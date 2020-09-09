Erol Mütercimler’e hukukçu tepkisi

Ordu Barosu, Haliç Üniversitesi öğretim üyesi Erol Mütercimler’in bir televizyon kanalında imam hatip okullarından mezun olanlara yönelik sarfettiği sözlere tepki gösterdi.

Baro tarafından yapılan açıklamada, hangi kesimden olursa olsun gençlerin emanet edildiği üniversite öğretim üyelerinin, ötekileştirici, dışlayıcı, kutuplaştırıcı her türlü söylemlerine Ordu Barosu olarak karşı oldukları vurgulandı. Açıklamada şöyle denildi: ”Hele ki, kişinin nerede okuduğu ile değil, doğrudan kişilik bozukluğu ile ilgili olan çocuğun cinsel istismarı, cinsel saldırı ve cinsel taciz gibi suçlar tartışılmaktayken, bu tarz talihsiz söylemlerde bulunulması, yıllarca üzerinde çalıştığımız ve varlık sebebi saydığımız bu suçların toplum dışına itilmesi uğruna verdiğimiz mücadeleyi gölgelemektedir. Bu nedenle de sonradan dilenen özrün değeri de kalmamaktadır. Bu suçlara yönelik verdiğimiz savaşta imam hatip lisesi mezunu meslektaşlarımızın da bizimle birlikte omuz omuza mücadele ettiğini kamuoyu ile paylaşıyoruz.”

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