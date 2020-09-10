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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu’da şiddetli yağışa hızlı müdahale

İHA

Ordu’da şiddetli yağışa hızlı müdahale

Ordu’da dün akşam yaklaşık 1 saat süren ve metrekareye düşen 81 kg’lık yağış miktarı ile son yılların en etkili yağışlarından birinin yaşandığı Altınordu ilçesinde oluşan olumsuz tablonun etkileri ortadan kaldırılıyor.
Metrekareye 81 kg yağışın düştüğü Ordu’da su baskınları meydana geldi. Sağanak yağışın etkili olduğu ilçede Büyükşehir Belediyesi de ekip ve ekipmanlarını seferber etti. 1 saat süren yağış nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzlukları önlemek için seferber olan ekipler, tıkanan rögarları vidanjör ve motopomplar ile açarken su baskınına uğrayan ev ve iş yerlerine de müdahalede bulundu.
OSKİ, İtfaiye, Park Bahçe ve Fen İşlerine bağlı ekiplerin yoğun çalışma yürüttüğü Altınordu’da meydana gelen aşırı yağış neticesinde 112 hattına 149 ihbar geldi. 82 araç ve 150’ye yakın personelle sahada çalışma yürütüldü.

“Tüm ekiplerimiz sabaha kadar çalıştı”
Ekiplerin sahada yürüttüğü çalışmaların bizzat takipçisi olan Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, “Zaman zaman bu yağışlar şehrimizde ve bölgemizde yaşanıyor, yaşanmaya da devam edecek. Meteoroloji verilerine göre metrekareye 81 kg yağış düştü ve yaklaşık 1 saat sürdü. Akabinde meydana gelen su baskınlarına Büyükşehir Belediyemiz ve OSKİ ekiplerimiz zaman kaybetmeden müdahale etti” dedi.
Alp, “Bu bağlamda, Şahincili Mahallesi'nden Civil Irmağı'na dökülen Fındık Yatağı Deresi Şahincili Mahallesi'nden, Umut Hastanesine doğru akıyor. Daha önce kapalı baks ile Umut Hastanesinin önünden geçen bu dere, yaşanan yağış ile birlikte tıkandığı için su akışı maalesef sağlanamadı. Yaşanan bu durum diğer bakslara da etki ettiği için özellikle zemin katlara su girmesine neden oldu. Yaşanan bu duruma ekiplerimiz zamanında müdahale ederek vatandaşlarımızın sıkıntılarını en aza indirdi. Yaklaşık 1 saat süren sağanak yağış ana arterlerde herhangi bir sıkıntıya neden olmadı. Yeni yapılan Sırrıpaşa Caddesi'nde ise 600’lük baks ile yapımını tamamladığımız yağmur suyu hatları sorunsuz çalıştı. Bazı bodrum katlarında su baskınları oldu. Herhangi bir can kaybı söz konusu değil. Sıkıntılı olan yerlerde tekrar aynı sorunları yaşamamak için gerekli önlem ve tedbirleri alacağız” diye konuştu.
Öte yandan Ordu Büyükşehir Belediyesi, meydana gelebilecek yeni bir yağışa karşı tüm ekiplerini 24 saat esaslı olarak hazırda tutuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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