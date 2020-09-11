Lise öğrencisi yatağında ölü bulundu

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Ordu’nun Aybastı ilçesinde 11. sınıf öğrencisi sabah yatağında ölü bulundu.

Aybastı Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi olan Şahin Kete (15), dün akşam ailesiyle sohbetin ardından uyumak için odasına geçti. Sabah ailesi tarafından kahvaltıya çağrılan Şahin Kete, ses vermedi. Aile fertleri, Kete’nin odasına girdiğinde cansız bedeni ile karşılaştı. Kalp krizi geçirmesinden şüphelenilen Şahin Kete’nin cesedi otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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