Ordu'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Soylu açıkladı! Kafe ve restoranlarda saat 12.00'den itibaren...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mustafa KIRLAK/KABADÜZ, (Ordu), (DHA)ORDU'nun Kabadüz ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu sürücü İbrahim Güzeltepe (61) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı Yeşilada Mahallesi Çoktam Semtinde meydana geldi. İlçe merkezinden evine giden emekli zabıta memuru İbrahim Güzeltepe yönetimindeki 52 EZ 626 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle şarampole yuvalanan otomobil, 200 metre sonra ağaca vurarak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde otomobilde sıkışan Güzeltepe'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından evli ve 2 çocuk babası olan emekli zabıta memurunun cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Kabadüz Mustafa KIRLAK

2020-09-11 18:22:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.