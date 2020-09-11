Ordu'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü (2)

KAZA ANI KAMERADA
Ordu'nun Kabadüz ilçesinde, kontrolden çıkıp şarampole yuvarlanan otomobl sürücü İbrahim Güzeltepe'nin hayatını kaybettiği kaza anı cep telefonu kamerasınca anbean görüntülendi. Karşı yamaçtaki arazide bulunan vatandaşlarca kayda alınan görüntülerde, hızla taklalar atarak şarampole yuvarlanan otomobilde, sürücüsünün yamaçta savrulduğu görülüyor.Ahmet BAYRAK/KABADÜZ(Ordu),(DHA)-
DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Kabadüz Mustafa KIRLAK
2020-09-11 19:08:01
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