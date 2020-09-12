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Ordu'nun derelerine önlem Ordu’nun Altınordu ilçesinde 9 Eylül’de aşırı yağış sonrası meydana gelen su baskını sonrası yağmur suyu altyapısının yetersiz olduğu ortaya çıktı

İHA

Ordu'nun derelerine önlem Ordu’nun Altınordu ilçesinde 9 Eylül’de aşırı yağış sonrası meydana gelen su baskını sonrası yağmur suyu altyapısının yetersiz olduğu ortaya çıktı

Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, Altınordu ilçesinde 9 Eylül günü aşırı yağış sonrası meydana gelen Yeni Mahalle, Şirinevler ve Şahincili Mahallelerinde etkili olan su baskını konusunda bilgilendirme toplantısı düzenledi.
Belediye Meclis Salonunda düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulunan Coşkun Alp, önceki yıllarda yapılan yağmursuyu hatlarının eski ve kapasitelerinin yetersiz olması, dere yataklarının üstünün kapatılması ve güzergahlarının değiştirilerek keskin ve zigzaglı dönüşler halinde yapılması, sel kapanı gibi gerekli üst havza tedbirlerinin alınmamış olması ve yağmursuyu ızgaralarının yetersiz olması sebebiyle su baskınıın etkili olduğunu belirtti.

Fındıkyatağı Deresi’nin yükü hafifletilecek
Su baskını olduğu gün ve gece boyunca 92 araç ve iş makinesi, 208 personel ile gerekli müdahaleleri yaptıklarını belirten Alp, Şahincili Mahallesi Fındıkyatağı Deresi’ndeki su taşkınının sebebini ve buradaki çözüm çalışmaları hakkında şu bilgiyi verdi:
“Şahincili Mahallesi üst kotlarından gelen Fındıkyatağı Deresi, Zübeyde Hanım Caddesi ve Turgut Özal Bulvarı’nı keserek Ferhat Yılmaz Caddesi boyunca uzanmakta ve Civil Irmağı’na bağlanmaktadır. Bahsi geçen güzergahta Fındıkyatağı Deresi’nin üstü tamamen kapalıdır. Söz konusu dere yatağı güzergahı boyunca beş adet keskin dönüş bulunmaktadır. Aşırı yağış neticesinde mevcut menfezin patlaması nedeniyle bölgede bulunan Umut Hastanesi’ni su basmış ve bu bölgeden gelen sular hasara neden olmuştur.
Belirtilen bölgedeki sorunun önüne geçebilmek amacıyla, Fındıkyatağı Deresi güzergahı boyunca menfez ebadı büyütülecek ve keskin dönüşler mümkün olduğunca düzeltilecektir. Aynı zamanda Umut Hastanesi önünde Fındıkyatağı Deresi’ne bağlanan Şirinevler Deresi de deplase edilerek Fındıkyatağı Deresi’nin yükü azaltılacaktır. Aynı çalışma kapsamında, Fındıkyatağı Deresi’nin kapalı kesite girdiği bölümde inşa edilecek bir sel kapanıyla taşkın sularının kesite kontrollü olarak girmesi sağlanarak olası taşkınların önüne geçmesi planlanmaktadır”

Şirinevler ve Subaşı Mahallelerinde menfezler değiştirilecek
Fındıkyatağı Deresi’nin menfezinde meydana gelen patlama nedeniyle, Şirinevler Mahallesi İsmetpaşa Caddesi TOKİ Evleri (Eski Kamyon Garajı) bölgesinde toplanan suların hasara neden olduğunu de belirten Alp, “Belirtilen bölgedeki yağmursuyu hatları çok eski ve yetersiz olup, sorunun önüne geçebilmek amacıyla İsmetpaşa Caddesi TOKİ Evleri (Eski Kamyon Garajı) bölgesinde gerekli yağmursuyu alt yapısının yapılmasına başlanmıştır” dedi.
Alp, Şubaşı Mahallesindeki su baskınının sebeplerini ve burada yapılacak çalışmaları da şöyle özetledi:
“Subaşı Mahallesi boyunca uzanarak Bülbül Deresi’ne bağlanan Fahrettin Akduman Deresi’nin mevcut kesiti 70’li yıllarda inşa edilmiş olup, düzenli bir kesiti bulunmamaktadır. Dere yatağının üstü tamamen kapalı olup, aşırı yağış nedeniyle söz konusu menfez yer yer patlayarak Subaşı Mahallesi’nde su baskınına ve hasara neden olmuştur. Belirtilen bölgedeki sorunun önüne geçebilmek amacıyla, Fahrettin Akduman Deresi güzergahı boyunca menfez ebadı büyütülecek ve keskin dönüşler mümkün olduğunca düzeltilecektir. Aynı çalışma kapsamında, Fahrettin Akduman Deresi’nin kapalı kesite girdiği bölümde inşa edilecek bir sel kapanıyla taşkın sularının kesite kontrollü olarak girmesi sağlanarak olası taşkınların önüne geçmesi planlanmaktadır”

Hamam Deresi’nin güzergahı değiştirilecek
Coşkun Alp, diğer mahallelerdeki çalışmaları da şöyle özetledi:
“Şarkiye Mahallesi Barbaros Caddesi ve Fatma Hatun Caddesi civarında mevcut yağmursuyu hatları yetersiz kalmaktadır. Belirtilen bölgedeki sorunun önüne geçebilmek amacıyla, bölgeye Selimiye Mahallesi’nden gelen yüzey suları, uygun yerlere yapılacak olan boyuna ızgaralar ile uzaklaştırılacaktır. Ayrıca, söz konusu bölgenin yükünü hafifletebilmek amacıyla Mürüvvet Sıtkı Caddesi boyunca Bülbül Deresi’ne uzanan hattın yapımına başlanmıştır. Selimiye Mahallesi’nden Hükümet Caddesi boyunca tamamı kapalı kesitle gelen Hamam Deresi, Meydan Otoparkında yapılması planlanan düzenleme dikkate alınarak deplase edilecektir. Bu sayede Hamam Deresi güzergahında yer alan keskin dönüşler ortadan kaldırılmış ve akış şartları rahatlatılmış olacaktır.”

4800 metre menfez, 1400 metre yağmur suyu hattı inşa edilecek
Bu çalışmaların yanı sıra, lokal sorun yaşanan diğer bölgelerde yağmur suyu ızgara ve bacalarının kontrol edilerek eksik ve kusurlarının tamamlanarak, gerekli yerlere ilave boy ızgaraları konulacağını belirten Alp, sorunlu hatlarda gerekli bakım ve onarım çalışmalarının da yapılacağını vurguladı.
Alp, ayrıca İlçe merkezindeki tüm derelerde sel kapanı gibi gerekli üst havza tedbirlerinin alınmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini, ilk aşamada toplam 4800 metre menfez ve 1400 metre yağmur suyu hattı inşa edileceğini sözlerine ekledi.
Alp’ın düzenlediği bilgilendirme toplantısına OSKİ Genel Müdürü Murat Us ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları ile Ordu Valiliği basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Vedat Öz de katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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