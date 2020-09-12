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Ortaklıktan çıkartılan şahıs ağabeyi ve kuzenini silahla vurdu Kardeşini ve kuzenini silahla vurarak yaraladı

İHA

Ortaklıktan çıkartılan şahıs ağabeyi ve kuzenini silahla vurdu Kardeşini ve kuzenini silahla vurarak yaraladı

Ordu’nun Altınordu içesinde, ortaklıktan çıkartıldığı iddia edilen bir kişi, ağabeyini ve kuzenini silahla vurarak yaraladı.

Olay, Şirinevler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kamyonet ile seyyar sebze satışı ortaklığından çıkartılan Olcay Ç., iddiaya göre kardeşi Nihat Ç. (38) ve kuzeni Servet Ç.’ye (40) silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sonrası şahıs olay yerinden kaçarken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden yaralıları Ordu Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yaralılardan Nihat Ç.’nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayı gerçekleştiren Olcay Ç. ise polis ekiplerince yakalandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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