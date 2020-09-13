İş yerini kurşunladı, olay yeri yakınındaki yunus ekibi yakaladı



Ahmet BAYRAK/ORDU, (DHA) ORDU'da bir iş yerini tabancayla kurşunlayan Tanju Ç. (21), olay yerinde devriye gezen motorize yunus ekiplerince yakalandı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Altınordu ilçesi, Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak üzerinde inşaat ve boya malzemeleri satışı yapılan iş yeri önüne gelen kimliği belirsiz kişi, bilinmeyen nedenle işyerine tabancayla 9 el ateş etti. Yakın noktada devriye gezen motorize yunus ekipleri, silah sesleri üzerine bölgeye geldi. Müdahale eden ekipler, Tanju Ç. olduğu belirlenen saldırganı suçüstü silahıyla birlikte yakaladı. Olay yerinde yapılan incelemede işyerinin camına çok sayıda mermi isabet ettiği belirlenirken, şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu AHMET BAYRAK

2020-09-13 13:43:01



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