Harçlıklarını biriktirip can dostları besliyorlar Ordu’da bir sitede oturan çocuklar, sokak köpekleri için harçlıklarını biriktirip mama alıyor Her gün can dostlarını düzenli olarak besleyen çocuklara aileleri de destek oluyor

Ordu’da, pandemi sürecinde sokak hayvanlarının daha çok ilgiye ihtiyaç duyduklarını fark eden çocuklar bir araya gelerek can dostlara sahip çıkıyor.

Ünye ilçesinde bir sitenin çevresinde sokak köpeklerinin aç olduğunu fark eden çocuklar, evlerinden arta kalan yemekler ile can dostları beslemeye başladı. Sokak hayvanlarının sayısı artınca çocuklar, ailelerinden aldıkları harçlıklardan birikim yaparak ailelerinden gizli dostları için mama almaya başladı. Çocukların sergilediği örnek davranışı fark eden aileler, çocuklarına destek çıkarak hayvanları beslemelerine ve bakımlarına yardımcı oluyor. Sayıları kimi zaman 15 bulan sokak hayvanlarına düzenli olarak mama ve su takviyesi yapan çocuklar, görenlerin takdirini topluyor.



“Harçlıklarımız ile biriktiriyoruz”

Sokak hayvanlarını besleyen 8. sınıf öğrencisi Asya Yılmaz, pandemi sürecinde yaşadıkları bölgede sokak hayvanlarına yardımcı olduğunu söyledi. Yılmaz, “Pandemi süreci öncesinde de sürekli olarak köpeklere yemek getiriyorduk ama bu süreçte onlar daha çok acıktı. Biz de kendi harçlıklarımız ile ailemizin de yardımıyla onlara sürekli yemek getiriyoruz. Paramızla önce kuru ve yaş mama alıyoruz. Eğer onları alamazsak da salam, sosis ve evden artan yemekleri getiriyoruz. Şu an bulunduğumuz yerde 10 tane, diğer tarafta da 15 civarında köpek var. Bu süreçte ailelerimiz destek oluyor” dedi.

6. sınıf öğrencisi Çağla Yağmur Uzun da paralarının yettiği kadar sokak hayvanlarına mama aldıklarını ifade ederek, “Mutlu oluyoruz. Pandemi sürecinde hayvanların aç kaldığını görünce daha çok destek çıkmaya başladık. Yaklaşık 15 köpeği besliyoruz” diye konuştu.



“Çocuklar bizim eksiklerimizi tamamladı”

Site etrafında çocukların hayvanları beslemesinden dolayı mutlu olduklarını anlatan Gökhan Özgür Uzun, “Çocuklarımızın böyle bir şey yaptıklarından haberimiz yoktu. Onlar balkondan her baktıklarında aç ve susuz hayvanları görüyorlardı. Kendi harçlıkları ile mama alıyorlarmış harçlıkları tükenince bize bahsettiler, bir arkadaşlarının öncülüğünde her beraber gelip çevredeki köpekleri beslemeye başladılar. Biz de mutlu oluyoruz. Devletimiz pandemi sürecinde tüm imkanlarını kullandı ancak kimi zaman sokak hayvanları unutabildi. Çocuklar bizim eksiklerimi tamamladılar” şeklinde konuştu.

