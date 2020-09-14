Ordu’da yağışlar yüzde 8 arttı

Meteorolojik verilere göre, Ordu iline bir yıllık düşen yağışların, normalin üzerinde gerçekleştiği açıklandı.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, Ordu iline ait 20192020 yılı su/tarım yılın alansal kümülatif yağış raporları açıkladı. Açıklanan raporlara göre Ordu iline 1 Ekim 2019 14 Eylül 2020 887 milimetre olarak gerçekleşti. Açıklanan raporda, “20192020 su/tarım yılı yağışları 887 mm olmuştur. Yağışlar normalin (818 mm) yüzde 8 üzerinde gerçekleşmiştir” ifadelerine yer verildi.
Öte yandan Ordu ilinde 9 Eylül tarihinde görülen şiddetli sağanak sonrası şehir merkezinde bazı iş yerlerini su basmış, cadde ve sokaklarda kimi zaman bir metreye ulaşan su birikintileri oluşmuştu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.