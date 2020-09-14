Ordu’da ücretsiz kano kursu hizmete açıldı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, Ordu’nun Altınordu ilçesinde ücretsiz kano kursu açıldı.

Pandemi nedeniyle verilen aranın ardından sosyal mesafe kuralları çerçevesinde, yeni dönem yaz spor okulu kurs kayıtları başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteği ile Durugöl mevkisinde bulunan sporcu eğitim merkezi bahçesine yapılan kano ve rafting kayıkhanesinin hizmete girmesiyle kursu açıldı. Türkiye Kano Federasyonu tarafından gönderilen yeni kano ve kano ekipmanları ile daha çok gence kano eğitimi verilmesi planlanıyor. Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Kano Antrenörü Emre Yılmaz nezaretinde ücretsiz kurs kayıtları ve antrenmanlar devam ediyor.

Hem spor hem de beden sağlığı açısından yararlı bir spor dalı olan kanonun, insanlarda metabolizmayı hızlandırmaya faydası, eklem sağlığının gelişmesinde faydalı olduğu, vital kapasitenin artmasında yararlı olduğu biliniyor.

Kanocu Gökhan Dalkılıç, yaklaşık 1, buçuk yıldır kano yaptığını ve güzel bir branş olduğunu belirtirken, kanocu Zeynep Asya Kahraman da sosyal hayatta önemli bir yeri olan kano sporuna herkesi davet etti. Sporcular ayrıca emeği geçenlere teşekkür etti.

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