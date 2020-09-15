Fındık hasadı üreticinin yüzünü güldürdü



Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- KARADENİZ Bölgesi'nde fındık hasadında sona gelinirken, toplanıp patozlanan fındıkların harmanlarda kurutulması sürüyor. Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, serbest piyasada fındık fiyatlarının Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) fiyatıyla baş baş gittiğini belirterek "Fındık bu sezon üreticiyi güldürdü" dedi.

Karadeniz'de önemli geçim kaynaklarından olan fındıkta hasat sürüyor. Bahçeye giren kimi üreticiler, fındığı kendi imkanlarıyla toplarken kimileri ise mevsimlik tarım işçisi tutuyor. Fındık üreticileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Giresun kalite fındığın 22,5 TL, levant kalite fındığın 22 TL'den alınacağı açıklamasını olumlu karşılıyor. Orta Karadeniz Bölgesi'nde ağustos ayının ilk haftalarında başlayan fındık hasadında sona yaklaşıldı. Deniz seviyesinden 1500 metre yükseklikteki yerlerde fındık çeşidi olan 'çakıldak' fındıkların hasadında da sona gelinirken Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi illerinden bölgeye gelen mevsimlik fındık işçileri de geri döndü. Pandemi döneminde işçiliğinin büyük bölümünü kendileri yapan üreticiler, hasatta da kendileri çalışıp fındıkta masrafı yarı yarıya indirdi. Patozlanan fındıkların harmanlarda kurutma işlemi de sürerken, bazı üreticiler de işçilik ve diğer ücretleri karşılayabilmek için ihtiyacı oranında serbest piyasaya fındık sattığı da gözlendi.

'PANDEMİ DÖNEMİNDE DE FINDIĞIN DEĞERLİ BİR ÜRÜN OLDUĞUNU GÖRDÜK'

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, pandemi döneminde üreticilerin büyük bölümünün fındıkta bakım, ilaçlama gibi işçiliğini kendisinin yaptığını, işçilik yevmiyesi ödemediği için de önemli ölçüde kar elde ettiğini söyledi. Aynı şekilde üreticilerin kendilerinin ve yerli işçilerinin hasatta çalıştığını, hasatta da işçilik ücretlerinden kar sağlandığını vurgulayan Akça, "Pandemi döneminden önce üreticilerimiz fındık işçiliği ve toplamayı büyük oranda yevmiye vererek yaptırıyordu. Ancak pandemi zamanında fındık işçisi bulunamadı. Bu nedenle üreticiler bizzat kendi bahçelerine baktı. Her türlü ihtiyaç olan bakımlarını üstlendi. Böylece işçilik ücretlerini azalttı, gideri de azalmış oldu. Aynı şekilde 1-2 ton fındığı olan çoğu üreticimiz fındığını kendisi topladı. TMO tarafından açıklanan levant kalite için 22 TL fiyatı baz alırsak üreticilerimiz bu sezondan memnun. Geçen sezon olduğu gibi bu sezonda serbest piyasa fiyatlarının yakın zamanda TMO fiyatlarının üzerinde seyredeceğini tahmin ediyoruz. Çünkü fındık çok değerli bir ürün, pandemi döneminde de gördük ki bağışıklığı güçlendirmede destekleyici olduğundan dünyada fındığa daha fazla ilgi var" dedi.

YENİ SEZON HAZIRLIĞI BAŞLIYOR

Fındıktan üreticinin kazancının artmasıyla üreticinin bahçesine daha fazla ilgi göstereceğini de ifade eden Akça, "Fındığın en büyük girdi maliyeti olan fındık toplama işçiliğini birçok fındık üretici kendileri yaptılar ve fındığın maliyetini aşağıya düşürdüler. Üreticimiz fındık fiyatlarının bu tür gelişmesinden memnun oldu. Maliyetlerde aşağıya çekildiği için kazanç arttı. Fındık hasat sezonu bitti ama gelecek sezonun hazırlıkları başladı. Artık üretici fındıktan para kazanmaya başlayınca birçok işçiliği de kendisi yapmaya başladı. Bundan sonraki süreçte üreticilerimiz kendileri bahçelerine bakarak maliyetleri aşağıya düşürecek ve fındıktan kazandıkları para hatırı sayılır düzeyde olacak" diye konuştu.

3 ton fındık üreten İhsan Özdemir, bu sezon fındığın normal olduğunu belirterek, "Bu sene fındık yüzümüzü güldürdü diyebiliriz. Üretim olarak istediğimizi aldık, fiyat olarak da gayet makul. Serbest piyasada fiyatların daha da yukarı çıkmasını bekliyoruz. Fiyat yükselene kadar fındığı depoda saklayacağız, geçen sezon olduğu gibi bu senede fiyat artınca satacağız" dedi.

TAHMİNİ FINDIK REKOLTESİ 665 BİN TON

Türkiye yılda 500 ile 700 bin ton arasında fındık üretimi yaparak, dünyada hem üretimde hem de ihracatta söz sahibi olmayı sürdürüyor. İtalya, Almanya, Fransa, Avusturya, Belçika ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu 110'dan fazla ülkeye fındık ihracatı yapan Türkiye, tarım ve gıda ürünleri ihracatının yüzde 9'unu tek başına fındıktan sağlıyor. 592 bin kayıtlı fındık üreticisinin olduğu Türkiye'de, 728 bin hektar alan üzerinde fındık üretimi yapılıyor. Türkiye'nin 2020 yılı tahmini fındık rekoltesi ise 665 bin ton olarak belirlendi. Türkiye yaptığı 250 bin ton iç fındık ihracatıyla da dünya fındık ihracatının yüzde 76'sını tek başına karşılıyor. Yılda 2 milyar doların üzerinde gelir elde edilen fındık ihracatı her geçen yıl katlanarak artarken, üreticiler de dekar başına üretimi artırması için destekleniyor. Fındık üreticilerine ayrıca dekar başına 170 lira 'alan bazlı gelir desteği' ödemesi de yapılıyor. TMO tarafından son yıllarda müdahale alımı yapılmasıyla serbest piyasada fındık fiyatının da artması üreticinin yüzünü güldürüyor.

TMO tarafından Giresun kalite fındık 22.50 TL´den, levant kalite fındık ise 22 TL´den satın alınıyor. Serbest piyasada ise fındık fiyatı 21 TL ile 22 TL arasında değişiyor.DHA-Ekonomi Türkiye-Ordu Nedim KOVAN

2020-09-15 08:43:09



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.