Köy-Kent’e 16 km asfalt

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de ilk kez uygulanan KöyKent Projesi’ni kapsayan mahalle grup yollarını emülsiyon asfalta kavuşturdu.

KöyKent projesi, 2000 yılında, merhum Bülent Ecevit’in Başbakanlığı döneminde,Ordu'nunMesudiyeilçesinde gerçekleştirilmeye çalışıldı.Mahallelere, kültür ve sanat evi, sağlık ocağı, spor sahası, köy konakları, futbol ve basketbol sahaları, çocuk oyun alanları inşa edilirken, Çavdarköyü merkeze alınarak, 9 mahalle asfalt yollarla birleştirildi.

Ordu’nun Büyükşehir statüsüne geçmesiyle birlikte yolların bakım ve onarımları da Büyükşehir Belediyesi’ne geçti. Geçmiş yıllarda asfaltı yenilenen mahallelerin yolları, zamanla ekonomik ömrünü tamamlayınca, Ordu Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yeniden çalışma başlatıldı.



16 km asfalt

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, KöyKent Projesi’nin uygulandığı mahalleleri kapsayan 16 kilometrelik yolun yeniden asfalta kavuştuğunu söyledi. Başkan Güler, “Esatlı, Türkköyü, Kışlacık, Çardaklı Mahalllerini kapsayan 12 kilometrelik yolu ikinci kat emülsiyon asfalta kavuşturmuştuk, şimdi ise 4 kilometre uzunluğundaki Türkköyü, Çavdar grup yolunu 4 kilometre emülsiyon asfaltla buluşturduk. Bu yol ayrıca dolaylı olarak Dayılı, Göçbeyi Mahallelerine de hizmet verecek” diye konuştu.



6 bin 500 nüfusa hizmet verecek

Asfaltı tamamlanan iki güzergahın, ilçenin en önemli ulaşım ağlarından olduğunu belirten Başkan Güler, “Mesudiye ilçemizin kırsal mahallelerinde 6 bin 500 kişi direk olarak bu yolları kullanacak. İki güzergahta bölgedeki ulaşım açısından çok önemliydi. Yaptığımız çalışmayla birlikte, bu güzergahları standardı yüksek, konforlu bir yapıya dönüştürdük. Mesudiye ilçemize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

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