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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünya boks şampiyonu asaleten il müdürü oldu

İHA

Dünya boks şampiyonu asaleten il müdürü oldu

Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevini vekaleten sürdüren 1994 Gençler Dünya Boks Şampiyonu Mustafa Genç, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile asaleten atandı.
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı genel müdürlük olarak hizmet veren Spor Genel Müdürlüğü ve Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün kapanması ile Gençlik ve Spor Bakanlığı taşra teşkilatı olarak oluşturulan Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevine vekaleten 2 Ocak 2019 tarihinde görevlendirilen Mustafa Genç, Resmî Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan genelge ile asaleten Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne atandı.

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