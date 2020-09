Bu sitenin ortak kullanım alanları her gün dezenfekte ediliyor Ordu’daki 48 daireli bir sitede korona virüse karşı her gün geniş çaplı temizlik yapılıyor

Ordu’nun Altınordu ilçesinde bulunan bir sitede, korona virüse karşı her gün düzenli olarak temizlik ve dezenfekte çalışmaları yapılıyor.

Altınordu ilçesindeki 48 daireli bir sitede, korona virüsün Türkiye’de ilk görüldüğü günlerden bu yana temizlik ve dezenfekte çalışmaları arttırıldı. Site görevlisi tarafından sabah saatlerinde başlayan temizlik ve dezenfekte çalışması kapsamında tüm dairelerin girişleri, koridorlar, çocuk oyun alanları ve ortak kullanım alanları temizlenerek dezenfekte ediliyor. Tulum giyerek her alana dokunan görevli, her kullanımdan sonra asansörlerin tuşları ile tutamaklarını temizliyor.

Site yöneticisi Mehmet Ünal, virüsün yayılmaya başladığı ilk günlerden bu yana uygulamanın devam ettiğini ifade ederek, “Burada insan sağlığına önem veriyoruz ve diğer sitelerimizin de bunları yapmasını istiyoruz. Sitemizde çocuklarımız bahçeye dahi çıkarken maske takmadan çıkmıyorlar. İş dönüşü gelenler ellerini dezenfekte ediyor, maskesi olmadan içeriye giremiyor. Bina görevlimiz de, site sakinlerinden birisi içeriye girince, asansör tuşlarını ve ellerin dokunduğu alanları yeniden dezenfekte ediyor. Biz insanların toplu olarak yaşadığı sitelerde bu şekilde uygulamaların başlamasının faydalı olacağını düşünüyoruz” dedi.

