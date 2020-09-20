TFF 3. Lig: 52 Orduspor FK: 4 - Kırıkkale Büyük Anadolu Spor: 2

TFF 3. Lig 4. Grup’un ilk haftasında 52 Orduspor FK sahasında, Kırıkkale Büyük Anadolu Spor’u 42 mağlup etti.
Stat: 19 Eylül
Hakemler: Oğuzhan Uğurlu xxx, Okan Akbal xx, Çağrı Yıldırım xx
52 Orduspor FK: Cantuğ xx, Gürkan xxx (Batuhan dk. 90+3 ?), Oğuzhan xx (Efe Kağan dk. 78 xx), Hakan xx (Gökhan Berkay dk. 70 xx), Muhammed Emin xx, Emrullah xx, Volkan xx, Eşref xxx, Hakan xx, Yusuf xx, Emre xx
Kırıkkale Büyük Anadolu Spor: İlker xx, Buğra x, Aykut x, Ali xx (Mehmet dk. 60 xx), Oğuzhan xx, Bilal x, Hüseyin xx, İbrahim xx, Mehmet x, Hasan xx Özkan x (Şeref dk. 90 x)
Goller: Gürkan Arslan (dk. 56), Şükrü Kaan Kılıç (dk. 72), Eşref Korkmaz (dk. 87), Gürkan Arslan (dk. 90+2) (52 Orduspor FK), Özkan Yiğiter (dk. 32), İbrahim Kongur (dk. 44) (Kırıkkale Büyük Anadolu Spor)
Kırmızı kart: Aykut (dk. 89) (Kırıkkale Büyük Anadolu Spor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.