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Muharrem İnce'den liderlik sorusuna ‘Büyüyünce’ cevabı CHP'li eski Milletvekili Muharrem İnce, Ordu’da vatandaşlar ile buluştu

İHA

Muharrem İnce'den liderlik sorusuna ‘Büyüyünce’ cevabı CHP'li eski Milletvekili Muharrem İnce, Ordu’da vatandaşlar ile buluştu

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, ‘Bin Günde Memleket Hareketi’ programı kapsamında Giresun temaslarının ardından Ordu’da vatandaşlarla bir araya geldi. Bir vatandaşın ‘Ne zaman lider olacaksınız?’ sorusuna İnce, ‘Büyüyünce’ yanıtını verdi.
Muharrem İnce, Sivas'tan başlattığı ‘Bin Günde Memleket Hareketi' programının Karadeniz ayağında Giresun’un ardından Ordu’da vatandaşlarla buluştu. Atatürk Bulvarı üzerinde vatandaşlarla bir araya gelip sohbet eden İnce, insanlarla hatıra fotoğrafı da çektirdi. Ordu Öğretmenler Evi bahçesinde vatandaşları selamladığı esnada bir kişinin, ‘Başkanım ne zaman lider olacaksınız?’ sorusu üzerine İnce, ‘Büyüyünce’ cevabını vererek, çevredekileri gülümsetti.
Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İnce, 81 ilin tamamını dolaşmayı planladıklarını ifade ederek, “Daha sonra büyük ilçeleri ve büyük köyleri ziyaret edeceğiz. Bin günlük bir yürüyüş olarak planladık. Memlekette sorunları yerinde tespit edip, onların çözüm önerilerini üretiyoruz. Türkiye’de insanlarda şunu gördük, bu iktidar ve muhalefet yapısından rahatsızlar. Biz insanlara bir seçenek ve yeni bir yol sunuyoruz” dedi.
“Ordu denilince akla fındık gelir” diyen İnce, “Dünyada fındık üretiminin yüzde 65’ini Türkiye üretiyor. Bu rakamlara rağmen 450 bin fındık üreticisi aile ne yazık ki 35 çikolata fabrikasının insafına bırakılmış durumda. Dünyada bu kadar tekel olup, piyasayı bizim belirlememiz gerekirken bu sorunu çözemeyen, Türkiye’de maalesef hiçbir sorunu çözemez. Fındıktan 2 milyar dolara yakın bir gelirimiz var ama fiyatını bile biz belirleyemiyoruz. Hamburg’da fiyat belirleniyorsa, bu üreticinin hakkının yenildiğinin en büyük göstergesidir” şeklinde konuştu.
İnce, açıklamalarının ardından sahil boyunda vatandaşlar ile sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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