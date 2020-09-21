Şen’den vatandaşlara 'yangın' uyarısı

Fatsa Orman İşletme Şefi Sevil Şen, “Vatandaşlarımızdan ricamız, bahçe ve ormanlarda ateş yakarken daha dikkatli ve temkinli olmalarıdır” dedi.

Vatandaşları ormanları koruma konusunda daha bilinçli olmaya davet eden Sevil Şen, "Orman konusunda, vatandaşlarımızdan bilinçli davranan da var davranmayan da. Bazı insanlar bilinçsizce yaktıkları ateşle orman yangınlarına sebebiyet verebiliyorlar. Yangınla beraber birçok hayvan türü o yangından kaçamayıp telef oluyor. Vatandaşlarımızdan ricamız, bahçe ve ormanlarda ateş yakarken daha dikkatli ve temkinli olmalarıdır" diye konuştu.

Vatandaşların, yol kenarlarında veya ormanlık bölgelerde yaralı bir hayvan gördüklerinde, '177' numaralı ücretsiz telefon hattını arayıp durumu bildirebileceklerini belirten Şen şunları söyledi: "Vatandaşlarımızdan, hangi tür olursa olsun yaralı bir hayvan bulduklarında veya gördüklerinde 177 numaralı ücretsiz hattan bizlere telefon açmalarını rica ediyoruz. Vatandaşlarımız ücretsiz olarak 177 numaralı hattı arayarak ormanlarda oluşan tüm olay ve durumları bizlere bildirebilirler. Bizler de yaralı olarak bulunan hayvanları ekip olarak gidip bulunduğu yerden aldıktan sonra veterinere muayene ettirerek tekrardan doğal yaşamına kavuşturuyoruz" şeklinde konuştu.

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