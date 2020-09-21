Ordu'da 15 bin 614 öğrenci derse başladı

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Ordu’da da, korona virüsü (Kovid19) tedbirleri kapsamında yeni uygulamalar ile birlikte anasınıfı ve ilkokul 1’inci sınıflar için okullar açıldı.

Ordu genelinde 6 bin 440 okul öncesi ve 9 bin 274 ilkokul 1’inci sınıf öğrencileri olmak üzere toplam 15 bin 614 öğrenci yüz yüze eğitim programına başladı. Korona virüsünün yayılmasını engellemek adına alınan önlem ve uygulamalar kapsamında bugün okullarda öğrenciler ilk derslerini yüz yüze almaya başladı.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Altınordu ilçesindeki Altınfındık Okulu’nda düzenlenen 20202021 eğitim öğretim yılı açılış programına katıldı. Öğrenciler ve öğretmenler ile buluşan Vali Sonel yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmamsını temenni etti. Vali Sonel, beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte okul bünyesinde kurulan Şehit Hakim Onur Alan Akıl Oyunları ve Kütüphanesi’nin açılışını da gerçekleştirdi.

Programa ayrıca, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, Adalet Komisyonu Başkanı Mesut Bilen, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu ve diğer protokol üyeleri katıldı.

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